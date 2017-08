ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Strache

Beim dritten ORF-"Sommergespräch" wird FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine Stunde lang Rede und Antwort stehen. Er hatte im Vorfeld angekündigt, dass die FPÖ mit dem Fernsehinterview den blauen Wahlkampf eröffnen möchte. Strache strebt eine Regierungsbeteiligung an. In Umfragen liegt die FPÖ derzeit zumeist Kopf an Kopf mit der SPÖ hinter der Volkspartei. Die Sendung beginnt um kurz nach 21 Uhr. DER STANDARD berichtet live.

Die Wiener Polizei hat anlässlich des "Sommergesprächs" für Montagnachmittag und Abend vor dem Parlament einen "Schutzbereich" verordnet. Grund dafür ist, dass neben der angemeldeten Kundgebung der FPÖ, die ihren Spitzenkandidaten in gewohnter Manier bejubeln will, eine Gegendemonstration angemeldet wurde. Diese muss nun 150 Meter entfernt stattfinden. Rund um das Parlament und auf der Ringstraße kann es während dieser Zeit zu Verkehrsbehinderungen und vorübergehenden Straßensperren kommen.

Im Anschluss analysiert Politologin Katrin Praprotnik für den STANDARD das Gespräch mit Heinz-Christian Strache live. (red, 21.8.2017)