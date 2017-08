ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Strache

Beim dritten ORF-"Sommergespräch" wird FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine Stunde lang Rede und Antwort stehen. Er hatte im Vorfeld angekündigt, dass die FPÖ mit dem Fernsehinterview den blauen Wahlkampf eröffnen möchte. Strache strebt eine Regierungsbeteiligung an. In Umfragen liegt die FPÖ derzeit zumeist Kopf an Kopf mit der SPÖ hinter der Volkspartei. Die Sendung beginnt um kurz nach 21 Uhr.

DER STANDARD wird live berichten. (red, 21.8.2017)