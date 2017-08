Nach holprigem Saisonauftakt ist die Austria ergebnistechnisch in die Spur gekommen. Drei Siege und ein Remis in den jüngsten vier Pflichtspielen sprechen für den Aufwärtstrend in violett. In der Europa League stehen die Wiener vor dem Sprung in die Gruppenphase. Vor dem Rückspiel gegen Osijek steht für den Vizemeister am Sonntag (19 Uhr) aber noch ein Gastspiel in Mattersburg auf dem Programm.