Fahrzeug raste in Barcelona in Menschenmenge – Polizei spricht von Toten und Verletzten

Barcelona – Ein Fahrzeug fuhr in Barcelona mehrere Menschen nieder. Ein weißer Lieferwagen ist in der beliebten Einkaufsstraße Las Ramblas im Zentrum der katalanischen Hauptstadt in mehrere Menschen gefahren, berichtet "El País". Der Lenker sei danach zu Fuß geflüchtet. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist vor Ort. Es habe Tote und Verletzte gegeben, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Lokale Medien berichten von mindestens zwei Todesopfern. "El Pais" berichtet von einem Todesopfer.

Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Die katalanischen Behörden verfügten die Schließung nahegelegener Metrostationen und Geschäfte. Der Ort des Geschehens wurde abgeriegelt. Laut Berichten regionaler Zeitungen sollen zwei Bewaffnete in einem türkischen Restaurant in der Nähe Geiseln genommen haben. (red, 17.8.2017)