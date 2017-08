Staffelfinale: Liveticker zu "Game of Thrones" S07 E07 "The Dragon and the Wolf"

Wir – das Serienreif-Recap-Team – wollen die siebente Folge der siebenten Staffel von "Game of Thrones" mit Ihnen gemeinsam am Montagabend schauen.

Wann genau? Am Montag, dem 28. August um 19.30 Uhr.

Wer nachlesen will, was bisher geschah, oder auch nur darüber reden will, was bisher geschah, wird hier gut versorgt. Und wer nachlesen will, wie das bei der letzten Folge der sechsten Staffel gelaufen ist, bitte hier entlang. Ansonsten bleibt uns nur mehr zu sagen, wir freuen uns auf Sie – und aufs Staffelfinale. (red, 17.8.2017)

Sendehinweis: Die neuen Folgen sind auf mobilen Diensten von Sky abrufbar. Montags läuft die jeweils aktuelle Folge um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.