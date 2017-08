Live ab 21.05 Uhr: Neos-Chef Matthias Strolz im ersten ORF-Sommergespräch

Wien – Als erster Gast bei den diesjährigen Sommergesprächen des ORF sitzt Neos-Chef Matthias Strolz am Abend Tarek Leitner gegenüber. Das Interview wird um 19.30 Uhr in einem Glasstudio direkt vor dem Parlament aufgezeichnet und um 21.05 ungeschnitten ausgestrahlt ("live on tape"). Für Leitner ist es das erste von fünf Sommergesprächen. DER STANDARD berichtet live.

Die Neos starten aus einer schwierigen Position in den Wahlkampf – die kleine Partei droht im Kampf um Platz eins zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ unterzugehen. Ein paar Prozentpunkte dürfte ihnen die Kandidatur der ehemaligen OGH-Präsidenten und Bundespräsidentschaftskandidatin Irmgard Griss bringen.

Im Anschluss an die Sendung analysieren Esther Mitterstieler (Chefredakteurin "News") und Christoph Kotanko ("Oberösterreichische Nachrichten") das Gespräch im Studio der ZiB2. (red, 7.8.2017)