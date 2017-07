Altach vs. Austria, So., 16.30 Uhr

Austria-Trainer Thorsten Fink hat vor Saisonbeginn das Ziel Meistertitel ausgegeben. In den letzten Jahren standen die Salzburger viermal en suite ganz oben und sind auch heuer wieder Favorit. Die Bullen-Serie soll aber nach den Wünschen der Violetten, die zuletzt 2013 den Titel feiern konnten, ein Ende haben. Nach einer "hervorragenden Vorbereitung" sind sie zuversichtlich, den Auftakt in Altach positiv gestalten zu können. Die Bilanz ist aus violetter Sicht allerdings nicht berauschend. In acht Ligaspielen holte die Austria unter Finks Verantwortung nur zehn von 24 möglichen Punkten.