Der Auftakt ist der Thalhammer-Elf mit dem 1:0 gegen die Schweiz vollauf geglückt, mit Frankreich wartet nun aber der schwerste Brocken aus der Gruppe C in Utrecht. Die Französinnen holten in ihrem ersten Spiel ein 1:0 gegen Island, Gegner der Österreicherinnen am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr in Rotterdam).