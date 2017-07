Traumstart: Österreich führt gegen Schweiz 1:0

Dabei sein ist natürlich nicht alles. Wenn Österreichs Frauen am Dienstag (18 Uhr, live auf ORF 1) in der Gruppe C der EM in den Niederlanden auf die Schweizerinnen treffen, dann wollen sie auch etwas mitnehmen, im besten Fall drei Punkte. Gegen die Nummer 17 der Fifa-Weltrangliste scheint das für die Thalhammer-Elf (Nummer 24) nicht unmöglich, danach geht es noch gegen Frankreich (Nummer 3, Samstag, 20.45 Uhr) und Island (Nummer 19, Mittwoch, 26. Juli, 20.45 Uhr).