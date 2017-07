Dominic Thiem bekommt es in seinem ersten Wimbledon-Achtelfinale mit Tomas Berdych zu tun. Gegen den Weltranglisten-15. aus Tschechien hat der Niederösterreicher erst einmal gespielt – 2014 bei den US Open musste sich Thiem Berdych klar geschlagen geben. Aber das ist lange her. Neues Spiel, neues Glück am Montag.