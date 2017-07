Valtteri Bottas hat sich mit Bestzeit von 1:04,251 Minuten im samstäglichen Qualifying die Pole Position beim Großen Preis von Österreich in Spielberg gesichert. Neben dem Mercedes-Piloten, der zum zweiten Mal in seiner Karriere das Feld anführen wird, steht WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Ferrari, (+0,042 Sek.) in der ersten Startreihe.

Nur von Platz acht geht der Vorjahressieger Lewis Hamilton (+0,173) ins Rennen am Sonntag (14.00/ORF, Sky und RTL).