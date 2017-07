Fünf der sieben Duelle hat Thiem gegen den 32-jährigen Routinier gewonnen. Der Franzose ist Nummer 36 in der Weltrangliste, hat zwar in dieser Saison noch nicht wirklich aufgezeigt, kommt aber auf allen Belägen ganz gut zurecht. 2015 schaffte er in Wimbledon immerhin den Einzug ins Viertelfinale.