Liveticker: Exminister Bartenstein im Eurofighter-U-Ausschuss

Am kommenden Dienstag geht es am Vormittag weiter mit Martin Bartenstein, er war von April 2000 bis Dezember 2008 Wirtschaftsminister – also sowohl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrags und des Gegengeschäftsvertrags 2003 als auch bei Abschluss des Vergleichs 2007, mit dem es in weiterer Folge auch zu einer Reduzierung des Gegengeschäftsvolumens (auf 3,5 Milliarden Euro) kam. Geladen ist Bartenstein wie fast alle übrigen Zeugen zum Beweisthema 2, bei dem es um unzulässige Zahlungsflüsse geht.

Zweite Auskunftsperson am Dienstagnachmittag ist der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn. Er muss bereits zum zweiten Mal im U-Ausschuss erscheinen. (APA, 3.7.2017)