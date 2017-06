Beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Klaus Schmidt geht es für den SCR Altach zu Tschichura Satschchere nach Georgien. Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag (18 Uhr MESZ, live ORF 1) startet der 49-Jährige in Tiflis in seine Ära als Chefcoach der Vorarlberger.