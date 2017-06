Nach Scheitern bei Listenwahl: Peter Pilz kündigt Rückzug aus dem Nationalrat an

Linz/Wien – Ingrid Felipe ist die neue Bundessprecherin der Grünen. Beim Bundeskongress in Linz erhielt sie am Sonntag 93,7 Prozent der Delegiertenstimmen (238 von 254 gültigen Stimmen). Sie nahm die Wahl mit einem freudigen "Ja" an. "Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen", sagte sie unter lang anhaltendem Applaus im Design Center.

Ulrike Lunacek wurde mit 96,5 Prozent zur grünen Spitzenkandidatin gewählt. Auch die weiteren Plätze auf der Bundesliste werden vergeben: Werner Kogler erhielt 97,0 Prozent und kandidiert auf Platz zwei, Christiane Brunner schaffte es mit 53,8 Prozent auf Listenplatz drei.

Gescheitert bei der grünen Listenwahl ist hingegen Peter Pilz. Der langjährige Abgeordnete kündigt daraufhin seinen Rückzug aus dem Nationalrat an. (APA, 25.6.2017)

Bundesliste der Grünen für die Nationalratswahl 2017

Platz 1: Ulrike Lunacek

Platz 2: Werner Kogler

Platz 3: Christiane Brunner

Platz 4: Julian Schmid

Platz 5: Alev Korun