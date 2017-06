Frankreich: Macron will in zweiter Runde seine Parlamentsmehrheit fixieren

Frankreichs neuer Staatspräsident Emmanuel Macron hofft, dass sich sein prognostizierter klarer Sieg bei der Parlamentswahl bestätigt. In der ersten Runde am vergangenen Sonntag hatte die neugegründete Partei des Staatschefs, La République en Marche (LREM), 32 Prozent der Stimmen erhalten. Dies könnte aufgrund der komplizierten Wahlarithmetik zu einer mehr als satten absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung reichen. DER STANDARD informiert Sie ab circa 15 Uhr in Form dieses Livetickers über den Ausgang der zweiten Runde der Parlamentswahl. Wir freuen uns, dass wir Sie durch den Wahltag begleiten dürfen. À bientôt! (red, 16.6.2017)

Weiterlesen

Franzosen statten Macron mit solider Regierungsmehrheit aus

Analyse: Emmanuel Macron und die Illusion einer "Post-Politik"

Nachlese: Ticker zum ersten Wahlgang