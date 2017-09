Ihre Serienempfehlungen der Woche?

Laufend starten neue Serien, Staffeln, Serien-Remakes, Spin-offs – es ist sehr leicht, den Überblick zu verlieren. Mit diesem Serienforum+ wollen wir einen Ort bieten, sich über die persönlichen Serienhighlights und -empfehlungen der letzten Zeit auszutauschen und sich gegenseitige Orientierungshilfe zu geben.

Hier geht es also um den Blick zurück – was Sie in der kommenden Woche erwartet, finden Sie im TV- und Serienblog Prie-View.

Mehr zum Thema TV-Serien