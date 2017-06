Frankreichs Parlamentswahl hat begonnen

Etwas mehr als einen Monat nach dem Wahlsieg des Sozialliberalen Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl folgt nun der zweite Akt in Frankreichs Wahljahr 2017. Die künftige Mehrheit in der 15. Nationalversammlung der Fünften Republik dürfte maßgeblich die Handlungsfähigkeit des jungen Präsidenten bestimmen. Ob dies Macron und seiner dafür gegründeten Partei La République En Marche (LREM) gelingt, lässt sich deren guten Umfragewerten zum Trotz nicht seriös vorhersagen.

In der ersten Runde am Sonntag fällt in 577 Wahlkreisen die Entscheidung, erreicht dort kein Kandidat die absolute Mehrheit, treffen die Wähler in der zweiten Runde eine Woche später die Entscheidung in der Stichwahl.

DER STANDARD begleitet Sie in Form dieses Liveberichts durch den dritten von vier Großwahltagen in Frankreich.