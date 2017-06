Wahl in Großbritannien: May bangt um absolute Mehrheit

London – Was noch vor wenigen Wochen nach einem Erdrutschsieg für Theresa May aussah, wurde in den letzten Tagen zunehmend zur Zitterpartie. Die konservative britische Premierministerin muss einigen Meinungsforschungsinstituten zufolge um ihre absolute Mehrheit bangen. Allerdings liegen die Resultate der Erhebungen so weit auseinander wie schon lange nicht mehr: von einem nur einprozentigen Vorsprung für Mays Torys, den das Institut Survation ermittelte, bis zu einem Zwölf-Prozent-Sieg, den Comres den Konservativen gegenüber Jeremy Corbyns Labour-Partei voraussagte (mehr dazu hier).



Kritik musste May vor allem nach zunächst geplanten höheren Beiträgen zu Pflegekosten einstecken ("Demenzsteuer"), nach den jüngsten Terroranschlägen in Manchester und London wurde der langjährigen Innenministerin aber auch der Abbau von rund 20.000 Stellen bei der Polizei vorgeworfen.

Insgesamt 650 Parlamentssitze werden nach dem Prinzip "The winner takes all" vergeben, der Sitz eines Wahlkreises geht also an jene Partei, die die relative Mehrheit erreicht. Die Wahllokale schließen erst um 23 Uhr MESZ, danach gibt es erste Exit-Polls. Ergebnisse werden aus den einzelnen Wahlkreisen in der Nacht auf Freitag eintreffen. DER STANDARD wird die Wahl bis in die Morgenstunden live begleiten, bleiben Sie mit uns wach! (red, 8.6.2017)