Wahl in Großbritannien: Konservative laut Exit-Poll stärkste Partei, aber mit Verlusten

London – Spannend bleibt es nach Wahlschluss bei der britischen Unterhauswahl: Ersten Exit-Polls zufolge könnte Regierungschefin Theresa May überraschend ihre absolute Mehrheit verlieren. Die Tories können laut einer Nachwahlbefragung vom Donnerstagabend für mehrere große Fernsehsender nur noch mit 314 der 650 Sitze rechnen. Auch erste Ergebnisse deuten auf ein besseres Abschneiden der sozialdemokratischen Labour-Partei hin als erwartet.

Das wäre ein schwerer Schlag für die Premierministerin. Sie wollte durch die vorgezogene Wahl die absolute Mehrheit der Konservativen im Unterhaus ausbauen und sich damit Rückendeckung für ihre Linie bei den Austrittsverhandlungen mit der EU holen.

Sollten die Tories tatsächlich die absolute Mehrheit nicht verteidigen, müsste sich May wohl Koalitionspartner suchen, um weiter regieren zu können. Damit könnte sich auch der Beginn der Brexit-Verhandlungen verzögern. Aber auch der Parteivorsitz Mays bei den Konservativen könnte infrage stehen und schließlich eine zweite Unterhauswahl in diesen Jahr erforderlich machen. Auch könnte die Labour-Partei auf Partnersuche gehen und versuchen, eine Mehrheit zu schmieden. Sie könnte sich mit den schottischen Nationalisten und den Liberaldemokraten zusammentun.

Insgesamt 650 Parlamentssitze werden nach dem Prinzip "The winner takes all" vergeben, der Sitz eines Wahlkreises geht also an jene Partei, die die relative Mehrheit erreicht. Die Wahllokale haben um 23 Uhr MESZ geschlossen. Ergebnisse treffen aus den einzelnen Wahlkreisen in der Nacht auf Freitag ein. DER STANDARD wird die Wahl bis in die Morgenstunden live begleiten, bleiben Sie mit uns wach! (red, 8.6.2017)