Studierende bestimmen Vertretung: Der ÖH-Wahlabend live

Wien – Studierende an 95 Universitäten, Privatunis, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen waren in den vergangenen Tagen nicht nur dazu aufgerufen, ihre Vertretung für die kommenden zwei Jahre zu wählen, sondern auch dazu, die Stärke der Österreichischen HchschülerInnenschaft (ÖH) zu beeinflussen. Bei den vergangenen Wahlen im Mai 2015 traten lediglich 26 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen – die zweitschlechteste Beteiligung in der Geschichte der ÖH.

Heuer können die Studierenden auf Bundesvertretungsebene aus neun Listen wählen. Es kandidieren die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG), die als Stimmenstärkste bei der Wahl 2015 hervor ging, die Jungen Liberalen Studierenden (Junos), der Kommunistische Studierendenverband Linke-Liste (KVS-Lili), der Kommunistische Studierendenverband (KSV), der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS), die Spaßpartei No Ma'am, und drei der vier aktuellen Exekutivfraktionen: die Grünen und Alternativen Studierenden (Gras), der Verband Sozialistischer Studierender (VSStÖ), die Fachschaftslisten (Flö).

Erste Ergebnisse werden ab 17 Uhr erwartet, die letzten sollten gegen Mitternacht vorliegen – es könnte aber auch Freitag werden. 2015 dauerte die Auszählung bis Freitagnachmittag, erst dann stand das Endergebnis der Bundesvertretungswahl fest. (red, 18.5.2017)