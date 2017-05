Gerangel um Amt des Vizekanzlers – Kern droht mit freiem Spiel der Kräfte im Parlament

Die politische Gestaltung bis zur Neuwahl im Herbst wird wohl mittels eines freien Spiels der Kräfte im Parlament über die Bühne gehen: Sollte der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht als Vizekanzler zur Verfügung stehen – was derzeit offensichtlich der Fall ist –, sei die Konsequenz, dass sich der politische Entscheidungsprozess ins Parlament verlagere, sagte Kanzler Christian Kern (SPÖ) am Dienstag. Die SPÖ werde aber Justizminister Wolfgang Brandstetter, den Kurz vorschlagen will, nicht verhindern, heißt es aus dem Kanzleramt zum STANDARD.

Nach dem Ministerrat Mittwochfrüh startete die Nationalratssitzung mit einer Aktuellen Stunde des Team Stronach zum Thema Grenzsicherung und Integration. Genutzt wird diese allerdings vor allem für eine Debatte zum Bruch der Koalition und den Neuwahlen im Herbst.

DER STANDARD hält Sie mit diesem Livebericht auf dem Laufenden. (red, 16.5.2017)