Meinungsforscher Hofinger im Chat zu Kern, Kurz und Strache

Wien – Neuwahlen im Herbst sind fix, und die politische Landschaft hat sich schon jetzt verändert. Mit Christian Kern hat die SPÖ seit einem Jahr einen neuen Parteichef, die ÖVP hat sich am vergangenen Sonntag mit Sebastian Kurz neu aufgestellt. Was passiert nun mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, dessen Partei bisher in den Umfragen geführt hat? Diese und ähnliche Fragen beantwortet Meinungsforscher Christoph Hofinger vom Institut Sora am Dienstag von 13 bis 14 Uhr im STANDARD-Chat. (red, 15.5.2017)