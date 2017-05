ÖVP-Parteivorstand berät über Kurz-Bedingungen

Wien – Sieben Bedingungen hat ÖVP-Zukunftshoffnung Sebastian Kurz gestellt, damit er die Partei übernimmt. Darunter etwa die Forderung, dass er mit einer eigenständigen Liste kandidiert, die von der ÖVP unterstützt wird. Als Parteiobmann will Kurz ein Durchgriffsrecht bei der Listenerstellung im Bund und ein Vetorecht bei den Landeslisten. Auch freie Hand bei eventuellen Koalitionsverhandlungen will er bekommen. Am Sonntag berät der Parteivorstand über diese Bedingungen. Bisher haben sich die Landeshauptleute so wie die Bünde positiv zu den Forderungen geäußert. (red, 14.5.2017)