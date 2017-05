Massimiliano Allegri dürfte über die verschobene Meisterparty nicht unglücklich gewesen sein. Mit Juventus Turin peilt der Trainer der Bianconeri am Dienstagabend (20.45 Uhr/live Sky) den Finaleinzug in der Champions League an. Nach dem 2:0 im Hinspiel beim französische Spitzenreiter Monaco deutet wenig darauf hin, dass sich das italienische Abwehrbollwerk diesen noch nehmen lässt.