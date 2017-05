Song Contest 2017: Erstes Halbfinale am Dienstag

Am Dienstag geht das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2017 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew über die Bühne. Der österreichische ESC-Kandidat Nathan Trent ist erst am Donnerstag an der Reihe.

Die Neigungsgruppe Song Contest wird den Gesangswettbewerb auch heuer wieder mit Livetickern begleiten. Am Dienstag machen die Kolleginnen Bianca Blei und Olivera Stajić den Anfang. Der Ticker legt um 20:15 los, ab 21 Uhr wird im ersten Halbfinale um zehn Plätze im Finale gebuhlt. (red, 8.5.3017)

Die Teilnehmerliste für Dienstag