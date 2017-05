Historiker Wolfgang Schmale im Chat: Was bedeutet der Sieg Macrons?

Alle Augen waren am Sonntag auf die Stichwahl in Frankreich gerichtet. Die Wahl ist geschlagen und Europa atmet auf. Emmanuel Macron wird der neue Präsident Frankreichs. Oder besser: Die rechtsnationale Marine Le Pen wird es nicht. Ob Macron eine gute Wahl ist und was man von dem parteilosen Mitte-Kandidaten nun erwarten kann, diese und andere Fragen beantwortet der Frankreich-Experte und Historiker Wolfgang Schmale am Montag im Chat auf derStandard.at von 12 bis 13 Uhr.

Wolfgang Schmale (61) lehrt seit 1999 Geschichte an der Uni Wien mit den Schwerpunkten europäische und französische Geschichte.