Forum+ zum Giro d'Italia: 1. Etappe, Alghero nach Olbia

User machen Ticker

Willkommen im Forum+ zum 100. Giro d'Italia! Hier wirken Redaktion und User eng zusammen.

Die Userin "Père Lachaise" wird die Community während des Giros ein wenig am Laufenden halten. Sie schaut bereits seit ihrer Kindheit, damals noch mit dem Vater, Radsportübertragungen an. Auf der To-Do-Liste ihres Rennrades stehen noch Großglockner, Stilfser Joch und Alpe d'Huez, bis dahin wird aber noch fleißig getickert. Dieses Forum+ ist dazu gedacht, allen Radsportfans einen Ort zu bieten, an dem live zum Giro gepostet werden kann.

Die Route des Giro d'Italia

Interessierte User können sich unter ugc@derstandard.at melden und "Peré Lachaise" unterstützen!