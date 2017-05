Macron oder Le Pen: Franzosen entscheiden über neues Staatsoberhaupt

Paris – In Frankreich findet am Sonntag die entscheidende Stichwahl um die Präsidentschaft statt. In jüngsten Umfragen hat der parteiunabhängige Kandidat Emmanuel Macron seinen Vorsprung auf die Rechtsextremen Marine Le Pen noch ausgebaut. Unsicherheiten birgt allerdings die Wahlbeteiligung: Meinungsforscher erwarten, dass etwa ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme nicht abgeben werden (aktuelle Umfragewerte finden Sie hier).

Mit Hochrechnungen wird nach Schließung aller Wahllokale um 20 Uhr gerechnet. DER STANDARD wird die Wahl in einem Liveticker mit Beiträgen aus Paris, Rennes und aus der Redaktion in Wien begleiten. (red, 6.5.2017)