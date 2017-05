Altach vs. Austria Wien, So., 16.30 Uhr

Die Austria hat nach einer Minikrise in den letzten drei Runden brilliert (3:0 in Mattersburg, 2:0 bei Rapid, 4:1 gegen Sturm) und geht gestärkt in die Partie gegen die Vorarlberger. Altach ist nach einem 0:3 bei Rapid, einem 0:0 gegen die Admira und dem 3:3 in St. Pölten auf Platz drei zurückgefallen, liegt mit 52 Punkten vier Zähler hinter den Favoritnern und nur einen vor Sturm Graz.