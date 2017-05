Monaco vs. Juventus Turin, Mi., 20.45 Uhr

Lionel Messi hatte kein Rezept gegen Gianluigi Buffon und Co., Neymar ebensowenig, auch Luis Suárez verzweifelte. Jetzt hofft das französische Jahrhunderttalent Kylian Mbappé, dass ihm mit Dortmund-Bezwinger AS Monaco mehr einfällt gegen den Abwehrriegel von Juventus Turin als der ruhmreichen Luxusoffensive des FC Barcelona. Im zweiten Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) muss der 18-Jährige, müssen die Monegassen vorlegen.

Monaco: Subasic – Touré, Glik, Jemerson, Mendy – Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar – Mbappé, Falcao. – Trainer: Jardim

Turin: Buffon – Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Marchisio, Pjanic – Cuadrado, Dybala, Mandzukic – Higuain. – Trainer: Allegri