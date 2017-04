Landesparteitag der Wiener SPÖ nach Jahr des Streits

Wien – Rund 1.000 Delegierte aus Bezirks-, Teil- und Vorfeldorganisationen werden am Samstag, dem 29. April, am Landesparteitag der Wiener SPÖ nach einem konfliktreichen Jahr ihre Parteispitze wählen und über rund 150 Anträge abstimmen. DER STANDARD berichtet ab 9 Uhr live aus der Messe.

Für Bundeskanzler Christian Kern ist der Parteitag eine Premiere: Er wird erstmals ihm höchsten Gremium der Wiener Genossen sprechen. Vergangenes Jahr war der ehemalige Kanzler Werner Faymann während seiner Rede harter Kritik ausgesetzt. Über 100 Delegierte verließen 2016 den Raum, um "Distanz" zu ihrem damaligen Bundesparteichef zu zeigen.

Rücktritt nach Pfeifkonzert

Dem turbulenten Landesparteitag folge ein Jahr der Auseinandersetzung. Faymann wurde am 1. Mai von den Wiener Genossen am Rathausplatz ausgepfiffen und trat kurze Zeit später zurück. Kern folgte ihm in das Amt.

Die Retourkutsche kam wenige Monate später: Aus dem Lager der Faymann-Vertrauten wurde Kritik am Wiener Bürgermeister Michael Häupl und seinem Team laut. Am stärksten bekam diese die ehemalige Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely zu spüren, die schließlich zurücktrat.

Mit dem Umbau in der Stadtregierung – Sandra Frauenberger wechselte vom Bildungs- ins Gesundheitsressort, Ex-Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorsky wurde Bildungsstadtrat –gab sich der rechte Flügel innerhalb der SPÖ Wien aber nicht zufrieden. Genossen aus den Flächenbezirken forderten vermehrt eine Nachfolgeregelung von Häupl.

Infolge dessen brachte sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig in Stellung. Die Fraktion der Flächenbezirke, das Faymann-Lager, forciert ihn immer wieder als nächsten Bürgermeister Wiens – zuletzt tat dies auch Nationalratspräsidentin Doris Bures.

Häupls letzte Kandidatur

Mit seiner Zusage, den Sitz als SPÖ-Chef in Wien nach den kommenden Nationalratswahlen freizumachen, besänftigte Häupl seine Kritiker vorerst. Er wird bei seiner Wiederwahl zum Parteichef am Samstag keinen Gegenkandidaten haben. Befürchtet wird trotzdem, dass die beiden rivalisierenden SPÖ-Gruppen sich gegenseitig abstrafen werden. Die Wahlen zum Parteivorstand stehen am Vormittag an. Ein Wahlergebnis wird am frühen Nachmittag erwartet. Im Anschluss werden die rund 150 Anträge diskutiert. (ook, 28.4.2017)