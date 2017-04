Ingolstadt vs. Bremen, Sa., 15.30 Uhr

Die Deutsche Bundesliga biegt langsam aber sicher in die Zielgerade. Am Samstag empfängt der FC Ingolstadt in der 30. Runde Werder Bremen mit den ÖFB-Legionären Florian Kainz und Florian Grillitsch. Bei den Gastgebern fehlt Markus Suttner ebenso wegen einer Gelb-Sperre wie Zlatko Junuzovic bei den Werderanern. Für die "Schanzer" geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, für die Bremer um ebenso wichtige Zähler im Kampf um einen Europa-League-Platz. Werder liegt als Achter zwei Punkte hinter Freiburg (Sechster) und vier hinter Hertha BSC (Fünfter), die aktuell die EL-Ränge einnehmen.