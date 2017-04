Frankreich-Wahl: Knappes Rennen um Einzug in den Élysée-Palast

Paris – Elf Kandidaten streiten sich am Sonntag um die ersten beiden Plätze bei der französischen Präsidentschaftswahl. Vier davon haben Umfragen zufolge tatsächlich Chancen darauf: Nur wenige Prozentpunkte auseinander liegen der Unabhängige Emmanuel Macron, die rechtsextreme Front-National-Chefin Marine Le Pen, der Konservative François Fillon sowie der Linke Jean-Luc Mélenchon. Der sozialistische Kandidat Benoît Hamon, dessen Partei derzeit den Präsidenten stellt, liegt in den Erhebungen weit abgeschlagen (detaillierte Umfrageergebnisse finden Sie hier).

Erste Hochrechnungen werden nach Schließung aller Wahllokale um 20 Uhr erwartet. Jene zwei Kandidaten, die am besten abschneiden, werden in die Stichwahl am 7. Mai einziehen. DER STANDARD berichtet am Wahltag live mit Beiträgen aus Paris, Rennes und der Redaktion in Wien. (red, 22.4.2017)