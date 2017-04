Referendum: Türken sagen heute "Evet" oder "Hayır" zu Erdoğan

55 Millionen Türken stimmen heute über die epochalste Verschiebung in der politischen Tektonik ihres Landes seit Jahrzehnten ab. Das Gesetz Nr. 6671 könnte gleich 69 Artikel der türkischen Verfassung ändern und Präsident Recep Tayyip Erdoğan mehr Macht als jedem anderen Staatschef in der Geschichte der demokratischen Türkei zuschanzen.

Kritiker sehen in dem technokratisch anmutenden Schriftwerk ein Kursbuch in Richtung Diktatur, seit Monaten kämpfen Erdoğan und die regierende AK-Partei – auch im Ausland – zunehmend offensiv für ein "Evet", also ein Ja. Die Opposition, von der sich ein Großteil für ein "Hayır" (Nein) ausspricht, wird mehr und mehr marginalisiert, kritische Journalisten drangsaliert, eingesperrt und ins Exil getrieben.

