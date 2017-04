Forum+ zur Snooker-WM: 5:20 Minuten für die Ewigkeit

User machen Ticker

In diesem Forum+ ergänzen sich Redaktion und Community. Die User "IHI" und "pacman" werden euch während der Snooker-Weltmeisterschaft im englischen Sheffield mit regelmäßigen Updates am Laufenden halten.

"IHI", im Privatleben als Ingo unterwegs verdient als Jurist sein Geld und ist seit Teenagertagen Snookerfan – gegipfelt hat diese Leidenschaft im Besuch der WM 2015, auch damals im Crucible Theatre. "pacman" heißt eigentlich Martin und sieht sich gerne alles an Snooker an, was ihm unterkommt – sofern er nicht gerade mit Frau und Sohn etwas unternimmt oder für seinen IT-Job auf Reisen ist. Bleibt dann noch Zeit, ist auch er vor Ort, wie 2008 im Crucible Theatre als sich Ronnie O'Sullivan und Stephen Hendry in einem legendären Halbfinale begegneten.

Wir verstehen dieses Forum+ als Plattform für die Community, um sich zum Snookersport austauschen zu können und während der Weltmeisterschaft im Crucible Theatre einen Ort zu haben, an dem man live miteinander tickern kann.