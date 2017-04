Finalspiel 4: KAC vs. Caps, Fr., 20.15 Uhr

Für die Caps ist es angerichtet: Die Wiener können am Freitag in Klagenfurt den Sack zu und den zweiten Titel ihrer Vereinsgeschichte perfekt machen. Sie führen in der Serie nach einem 4:1-Heimerfolg zum Auftakt, einem 5:4-Erfolg in der Overtime nach 1:4-Rückstand in Klagenfurt und dem 7:5-Thriller in Wien 3:0 und könnten mit einem Erfolg am Freitag ein besonderes Kunststück schaffen, nämlich ohne Niederlage in Play-off-Spielen den Titel zu holen. Nach zwei Sweeps in Viertel- (4:0 gegen Innsbruck) und Halbfinale (4:0 gegen Bozen) haben sie bisher alle elf Finalspiele für sich entschieden.