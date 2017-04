Zwei Siege fehlen den Vienna Capitals noch zum zweiten Titel der Vereinsgeschichte in der Eishockey-Liga. Nach der furiosen Aufholjagd am Sonntag, als die Caps einen 1:4-Rückstand beim KAC innerhalb von 17 Minuten aufholten und in der Verlängerung noch gewannen, spricht viel für die Truppe von Serge Aubin.