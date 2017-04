Finalspiel 2: KAC vs. Capitals 3:0

Meisterwürdig sind die Vienna Capitals in die Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gestartet. Die Caps feierten am Freitag vor über 7.000 Zuschauern in Kagran gegen den KAC einen ungefährdeten 4:1-Sieg und fahren mit breiter Brust nach Klagenfurt, wo am Sonntag (17.00/live ServusTV und Sky) Spiel zwei der "best of seven"-Serie auf dem Programm steht.