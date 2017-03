Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller wird am Dienstag im Testspiel gegen Finnland zahlreiche Umstellungen vornehmen – teils gezwungen, teils ungezwungen. Neben dem Ausfall von Kapitän Julian Baumgartlinger führte der Schweizer am Montag in einer Pressekonferenz in Innsbruck auch die Sperren von Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker im nächsten WM-Quali-Spiel am 11. Juni in Irland ins Treffen.