Sieben Festnahmen in Birmingham nach Anschlag bei Londoner Parlament

Am Morgen nach der tödlichen Attacke im Londoner Regierungsviertel mit vier Toten und dutzenden Verletzten sucht die britische Polizei fieberhaft nach Hinweisen auf den Hergang der Tat. Der Attentäter, der ein Geländefahrzeug in eine Fußgängergruppe auf der Westminister Bridge gelenkt und anschließend einen Polizisten erstochen hatte, ist laut Polizei identifiziert. In der mittelenglischen Großstadt Birmingham wurden in der Nacht bei Razzien in Zusammenhang mit der Londoner Bluttat mehrere Menschen festgenommen. Nachdem der politische Alltag am Mittwoch zum Stillstand gebracht wurde, soll das britische Parlament, an dessen Pforte der Anschlag stattfand, heute wieder tagen.

Was wir derzeit über den Anschlag wissen

Die Polizei revidierte am Donnerstagmorgen die Zahl der Toten von fünf auf vier, darunter der Attentäter, der Polizist Keith Palmer und zwei weitere Personen.

Laut Londons Vizepolizeichef Mark Rowley handelt es sich bei den weiteren Opfern um einen Mann und eine Frau unterschiedlicher Nationalitäten. Die Frau dürfte nach Informationen des Guardian aus Spanien stammen und in London als Lehrerin gearbeitet haben.

Am Donnerstagmorgen wurden in mehreren Krankenhäusern der Stadt 29 Verletzte behandelt, sieben davon in kritischem Zustand.

In Birmingham, London und anderen Städten wurden im Zusammenhang mit dem Attentat sechs Wohnungen durchsucht und dabei sieben Personen festgenommen.

Der Angreifer ist nach Ansicht der Polizei ein Einzeltäter, der vom "internationalen Terrorismus inspiriert" worden sei. Zur Identität des Attentäters wollte sich Rowley noch nicht äußern. Die Ermittlungen laufen.

