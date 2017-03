Niederlande-Wahl: Fünf Parteien ringen um Sieg

Den Haag – Am Mittwoch sind rund 13 Millionen Niederländerinnen und Niederländer aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. 28 Parteien stellen sich der Wahl. Bis zuletzt blieb es in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vor allem zwischen der rechtsliberalen VVD von Premier Mark Rutte und Geert Wilders' rechtspopulistischer PVV. Allerdings rechnen sich aufgrund der hohen Zahl an Unentschlossenen – etwa die Hälfte der Wähler – noch drei weitere Parteien (D66, Grüne, Christdemokraten) Chancen auf den Sieg aus (mehr dazu hier). Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet, danach werden erste Prognosen erwartet. DER STANDARD wird die Wahl in einem Liveticker begleiten. (red, 15.3.2017)