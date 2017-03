Mönchengladbach vs. Schalke, Sa., 18.30 Uhr

Sowohl die Borussia aus Mönchengladbach als auch Schalke 04 wollen sich in der Tabelle nach oben orientieren. Die zehntplatzierten Fohlen haben zuletzt mit dem 2:0-Auswärtssieg in Ingolstadt drei Punkte eingefahren. Die zwölftgereihten Gelsenkirchner mussten sich hingegen vor eigenem Publikum mit einem 1:1 gegen Hoffenheim begnügen. Beim dritten Remis in Serie traf ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf nach Maßflanke von Ex-Rapidler Guido Burgstaller bereits zum fünften Mal in der Saison. Ob der erfolgreichste Schalker Saisontorschütze auch gegen Mönchengladbach netzt, wird sich weisen.