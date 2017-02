Der ÖSV hat am Dienstag die Damenteams für die beiden letzten Rennen bei der Ski-WM in St. Moritz nominiert. Im Riesentorlauf am Donnerstag (9.45/13.00 Uhr, live ORF eins) führt Titelverteidigerin Anna Veith ein Quintett an, das weiters aus Michaela Kirchgasser, Stephanie Brunner, Katharina Truppe und Bernadette Schild besteht.