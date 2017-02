Wifo-Chef Badelt im Chat: Was tun gegen die Rekordarbeitslosigkeit?

Christoph Badelt, Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), wird am Donnerstag ab 13 Uhr Ihre Fragen zu den Themen Arbeitsmarkt und Wirtschaftspolitik beantworten.

So hoch war die Arbeitslosigkeit in Österreich noch nie: Fast eine halbe Million Menschen waren im Jänner ohne Job. Um gegenzusteuern hat die Bundesregierung die Belebung des Arbeitsmarktes zur Priorität erklärt und plant mehrere Maßnahmen. So sollen etwa Betriebe, die zusätzliche Mitarbeiter einstellen bis zu drei Jahre lang die Hälfte der Lohnnebenkosten erstattet bekommen.

Was bewirken Belebungsversuche wie diese? Hat die Politik überhaupt Möglichkeiten, die hohe Arbeitslosigkeit zu senken? Wie können Unternehmen dazu gebracht werden, neue Arbeitsplätze zu schaffen? Und wie schlägt sich die österreichische Wirtschaft generell im internationalen Vergleich? Posten Sie schon jetzt Ihr Frage zu diesen Themen. (red, 1.2.2017)