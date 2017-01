Regierung legt Nationalrat Koalitionspakt vor

Wien – Das am Montag von der Koalition abgesegnete erneuerte Regierungsprogramm wird am Dienstag dem Nationalrat zur Ansicht vorgelegt. Im Rahmen einer Regierungserklärung sollen den Abgeordneten die Inhalte des Papiers präsentiert werden. Im Anschluss sollen sich zumindest die Mandatare der Koalition in einem unverbindlichen Entschließungsantrag zu dem Paket bekennen.

Die Präsentation des Regierungspakts soll – nach zwei "aktuellen Stunden" – gegen 12.30 Uhr beginnen. DER STANDARD berichtet live. (APA, red, 31.1.2017)