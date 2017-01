Livebericht: Donald Trumps Amtseinführung

Was sich vor einem Jahr noch niemand vorstellen konnte, passiert heute: Donald Trump wird offiziell als 45. Präsident ins Weiße Haus einziehen. Präsident und Vizepräsident legen am späten Nachmittag vor dem Kapitol (Parlamentsgebäude) in Washington feierlich ihren Amtseid ab. Aber nicht ganz Washington ist im Feiermodus. Zahlreiche Protestaktionen sind angekündigt.

DER STANDARD berichtet ab dem frühen Nachmittag live. Seien Sie dabei. (red, 20.1.2017)