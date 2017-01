Niederösterreichs ÖVP präsentiert Pröll-Nachfolger/Nachfolgerin

In St. Pölten soll am Mittwoch die Nachfolge von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) entschieden werden. Diskutiert wird die Frage im Landesparteivorstand der ÖVP. Die Entscheidung fällt wohl zwischen Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Stephan Pernkopf.

Mikl-Leitner, von Pröll im April vergangenen Jahres aus dem Innenministerium nach Niederösterreich zurückgeholt, gilt als die "logische" Nachfolgerin. Sie gehört dem ÖAAB an und wäre die erste Frau an der Spitze des Landes. Pernkopf, seit bald acht Jahren in der niederösterreichischen Landesregierung, ist Bauernbündler – wie sechs der bisher sieben Landeshauptleute Niederösterreichs seit 1945. (APA)