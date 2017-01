Premierministerin May hält Brexit-Rede

London – Am Dienstag um etwa 12.45 Uhr hält Großbritanniens Premierministerin Theresa May im Lancaster House in London ihre mit Spannung erwartete Rede, in der sie Details zum geplanten EU-Austritt des Landes darlegen soll. Auszügen der Rede zufolge, über die britische Medien vorab berichteten, wird May bestätigen, was sie in ihren bisher spärlichen Äußerungen immer wieder durchblicken ließ: London steuert auf den "harten Brexit", also den Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion, zu. DER STANDARD wird Mays Rede in Form eines Livetickers begleiten. Live übertragen wird die Ansprache unter anderem auf Sky News. (red, 17.1.2017)