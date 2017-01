Herren-Abfahrt in Wengen, Sa., 12.30 Uhr

Wenn das Wetter am Lauberhorn mitspielt, dann soll die klassische Abfahrt der Herren in Wengen am Samstag über die komplette Distanz von 4.480 m gefahren werden. Beide Trainings konnten jedoch nur auf verkürzter Strecke gefahren werden. Die Österreicher Matthias Mayer (mit den Plätzen 14 und eins) und Max Franz (zwei und drei) mischten dabei gut mit.

Zu den Favoriten zählen u.a. auch die Schweizer Carlo Janka, Beat Feuz und Patrick Küng, der Franzose Adrien Theaux, der Italiener Peter Fill oder der Norweger Kjetil Jansrud.